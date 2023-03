KLÕPSUD | Stilist Ženja Fokin ronis merineitsi saba kandes Elroni rongi ja poseeris ägedatel piltidel

„Alati näkkab!!!“ kirjutas Fokin fotode juurde ja märkis ära, et tegemist on toidutellimise platvormi Wolt jaoks tehtud koostööga. „Siis kui rong väljus, oli mul juba kõht täis,“ sõnas Fokin veel.

Sotsiaalmeedias on tema piltidest saanud tõeline hitt ja postitusel on paari tunniga pea 2000 meeldimist kogunenud. „Ebareaalne mees!“ kiidab üks kommenteerija stilisti pilte. „Ainult Fokin pullib sellist pulli,“ kallab teinegi kommenteerija Fokini heade sõnadega üle. „Mida kreatiivsust, ausalt!“ sõnab veel üks kommenteerija. Mitmed teisedki Ženja jälgijad toovad välja, et tegemist on tõeliselt ägedate piltidega ja kiidavad teda loomingulise lahenduse eest.