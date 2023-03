Paaristõukega minna! 5MIINUST kütab homsel suusatamise MK-etapil publiku kuumaks

MK-etappi soovitavad bändiliikmed kindlasti just kohapeale vaatama tulla: „Eestlased on Põhjamaa suusarahvas ning suusaüritustel on kohe eriline hõng ja aura, mida mujal ei koge,“ sõnab Põhja-Korea.

„Spordisündmusi on kohal olles ikka kõvasti lahedam jälgida kui kodus. Lisaks viskab õues vaikselt kevadet, nii et see peaks olema piisav põhjus, et teisipäeval laulukale tulla,“ lisab Päevakoer. 5MIINUSE liikmed plaanivad võimalusel ka ise suusafinaale vaatama jääda ning eestlastele kaasa elada ja saatsid ka talviselt lumise videotervituse.