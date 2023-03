Pisaratega õnnesoovid: Bruce Willise abikaasa avaldas näitleja sünnipäeva puhul südantlõhestava postituse

Emma Heming postitas Instagrami video, kus rääkis, et Bruce Willise sünnipäev algas tema jaoks hommikul nutmisega. „Ma arvan, et see on oluline, et te näeksite asja igat külge,“ lausus naine videos oma jälgijatele ja selgitas, et ta silmad on pärast nutmist paistes. Veel rääkis ta, et tema poole pöördutakse tihtipeale sõnumitega, et arvestades Bruce'i tervislikku seisundit, paistab Emma tema kõrval väga tugev. „Mulle ei ole antud selles asjus valikuvõimalust. Ma soovin, et mulle oleks see antud,“ sõnas Emma ja lisas, et mõnikord tuleb raskest olukorrast kasvõi hambad ristis läbi tulla. „Ja seda ma teengi. Kuid ka minul on kurbi hetki iga päev ja ma tunnen seda täna, Bruce'i sünnipäeval, eriti tugevalt,“ nentis ta postituses.