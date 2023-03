Möödunud aastal läksid Kolumbia päritolu lauljanna Shakira ja tema vutitähest elukaaslane Gerard Pique suure skandaaliga lahku. Popstaar on pärast seda avaldanud mitu laulu, kus enda endist partnerit maatasa teeb, kuid Pique sõnab, et tema ei kavatse kulutada raha sellele, et oma maine puhtaks pesta.