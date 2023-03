Suunamudimisega on kõik? Sisulooja Deana Noop paneb end proovile uuel ametikohal

Deana Noop on eelkõige tuntud oma YouTube'i kanali poolest, kus ta deanabanana nime all tegutsedes regulaarselt oma elust ja tegemistest videoid postitab. Deana suur kirg on juba pikalt olnud BodyPumpi trennis käimine ning nüüd otsustas sisulooja, et tahab oma lemmikhobiga pisut enam seotud olla. Selleks vormistas ta ära treeneri paberid, et ka teistele huvilistele oma trenni- ja energiapisikut jagada.