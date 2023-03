Kunagine lapsstaar Amanda Bynes tatsas alasti Los Angelese tänavatel ringi

Ameerika tabloid TMZ vahendab, et pealtnägijad olid pühapäeva varahommikul näinud 36-aastast Bynesi alasti Los Angeleses ringi kõndimas. Seejärel oli endine näitlejanna peatanud ühe auto ning öelnud selle juhile, et tal on psühhootiline episood, mis hakkab läbi saama. Pärast seda oli naine endale ise kutsunud politsei.

Väljaandele teadaolevalt viidi Bynes lähedalasuvasse politseijaoskonda, kus jõuti järeldusele, et Amanda vajab abi oma vaimse tervisega ning talle kehtestati psühhiaatriline valve. Aluse selleks andis paragrahv, mis lubab inimest, kellel on vaimse tervise kriis, kinni pidada 72 tunniks, et suunata ta psühhiaatriahaiglasse ravile juhul, kui ta on ohtlik iseendale või teistele. Õnneks ei olnud Bynes vigastada saanud ning hetkel on Bynes haiglaravil ja tõenäoliselt jätkub tema ravi järgmisel paaril päeval.

Amanda Bynes sai tuntuks 1990ndate lõpus, kui ta lõi kaasa sarjades „All That“ ja „The Amanda Show“. Samuti astus ta üles filmis „She's the Man“. Näitlejanna teatas aastal 2010, et võtab näitlemisest pausi, kuna tollal hakkasid ringlema kõlakad, et ta tarvitab keelatud aineid. Sellest ajast algas tema allakäik ning aastal 2013 pandi ta eestkoste alla. Samal ajal diagnoositi Amandal bipolaarne häire, vahendab New York Post.

Bynes vabanes ligi üheksa aastat kestnud eestkoste alt pea aasta aega tagasi. „Viimasel paaril aastal olen ma palju vaeva näinud oma tervise nimel, et ma saaksin elada ja töötada iseseisvalt ning ma jätkan enda heaolu esikohale seadmist ka edaspidi,“ sõnas Amanda mullu oma advokaadi vahendusel pärast eeskoste alt vabanemist.