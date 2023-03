Nissani uus nelikvedu muudab talvesõidud ohutuks

Kogu selle aja jooksul on pidevalt vaja sõita autoga. Ja sõidamegi. Muidugi saab enamik meist nendes tingimustes hakkama nii esiveoliste kui tagaveoliste autodega. Aga oleme siiski vähem või rohkem mures, sest alati on võimalus kinni jääda. Alati on võimalus kuhugi põllule või lumekuhja libiseda. Ja seda ei taha keegi.

Nelikveoline ei ole Eesti tingimustes mingi luksus ega liialdamine.

Siin tuleb mängu nelikveoline auto. Täpsustame – jutt on Nissan X-Traili täiesti uuest mudelipõlvkonnast ja selle uut tüüpi nelikveost. Nelikveoline ei ole Eesti tingimustes mingi luksus ega liialdamine. See on lihtsalt terve mõistus, mis ütleb, et kui tahad lumes ja jääs muretult kohale jõuda, sõida nelikveolisega. Nii et nelikvedu on vana ja ammutuntud idee.

Nissan otsustas seda edasi arendada elektrilisse kaasaega paremini sobivaks. Nissani e-4ORCE nelikveosüsteemi teeb eriliseks see, et autot veab edasi ainult elektrimootor. Tegelikult, täpsemalt, kaks elektrimootorit. Üks mootor esirataste ja teine mootor tagarataste jaoks. Eraldi reageerivad mootorid suudavad palju täpsemalt koordineerida rataste tööd libisemisolukordades. Lisaks on see süsteem oma reaktsioonides umbes 10 000 korda kiirem kui traditsiooniline nelikveosüsteem. Iga ratta pidurdamist juhib süsteem eraldi, nii et auto on eriti täpne ja tundlik muutuvates teeoludes. Kui teega haakumises peaks toimuma mingi ootamatus, on iga sekundimurdosa kriitilise tähtsusega. e-4ORCE nelikveo reaktsioonikiirus suudab paljusid libisemisprobleeme ennetada ja juht võibolla isegi ei märka, et miski hakkas just juhtuma.

Aga kas suvel on vaja nelikvedu? Jah, ka suvel on vaja nelikvedu. Inimene ei veeda oma suve linnatänavatel. Tahaks sõita maale, tahaks matkata. Tahaks minna rändama kaugetesse mägedesse. Kõigil neil juhtudel annab Nissani e-4ORCE nelikvedu teile millegi, mida ei saa kaaluga mõõta – kindlustunde.