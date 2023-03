FOTOD | Marilin Sikkali ja Katta Grüneri moeetendus täitis skulptuuristuudio vahemereliste värvide ja hea tujuga

Sell hooajal on trendikas kanda Prantsuse stiilis rätikut peas või kaelas - eriti kaunilt mõjuvad värvilised rätikud kaelas, andes näole sära ja värvi. Katta Grüner loominguga rätikud on mitmevärvilised ning erinevate nurkade pealt saab kandja valida endale sobiliku värvigamma. Rätikuid kaunistab Katta II Grüneri maal „Rõõm“, millel on kaks suudlevat jänest - 2023. aasta on jänese aasta ja jänes toob rõõmu ning kiirust.