Pahameel ja skandaalid populaarse Netflixi draamasarja „The Crown“ ümber ei paista vaibuvat. Nüüd on sarja tegijad põlu all seetõttu, et neil on plaan näidata seriaalis koopiat 1997. aastal Pariisis õnnetusse sattunud printsess Diana mõlkis autoromust.