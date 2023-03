FOTO | Aasta glamuurseim sinivereliste pulm! Printsess Diana vennatütar kõnnib altari ette ilma kuulsa isata

Diana 30-aastase vennatütre väljavalituks on tema pikaaegne poiss-sõber Greg Mallett. Noored kohtusid juba kooliajal ning on sellest saadik paar olnud. Paar kihlus kolm aastat tagasi. Pulmad leiavad aset LAVis just seetõttu, et nende mõlemal perekonnal on suur side antud riigiga. Näiteks kolisid Amelia vanemad tema lapsepõlves just Kaplinna, sest meedia tähelepanu Suurbritannias sai liiga kurnavaks. Peig on aga endise LAVi ragbikoondise peatreeneri Nick Malletti poeg.