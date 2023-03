KLÕPS | Armas paar! Mihkel Raud sõitis pruudiga kevadet püüdma

Pool aastat hiljem tuli Kroonikale antud intervjuus Mihkli ja Maria suhe taaskord jutuks ning muusiku käest uuriti, kas ta hakkab juba neljandat korda abielluma. „Noh, ei ole ma kõiki naisi tingimata ära võtnud ja kolm abielu on ka juba päris palju. Nii et – elame, näeme. Ei oska sellele küsimusele vastata.“

Mihkel pole teinud ka mingit saladust sellest, et Maria on temast ikka mõned aastad noorem. „Noh… me ei ole samaealised! Ma kujutan ette, miks paljud inimesed tahavad seda teada – inimesed tahavad ju ka minu elu elada, sest ma tean, et see on suurepärane.“