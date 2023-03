Eurovisionil võidutsenud Kalush Orchestra tuleb Eestisse! Bänd esineb mais välisministeeriumi kontserdil

Välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviovi sõnul toob kontsert Islandi väljakule kolm suurepärast esinejat, kes kõik on aidanud hoida Euroopa väärtusi. „Euroopa päeval tähistame Euroopa ühtsust ja rahu. Väärtuseid, mille hind ehk hindamatus on meile eriti teravalt selgeks saanud Venemaa vallandatud agressioonisõja kontekstis. Seepärast on mul erakordselt hea meel, et sel aastal tähistame Euroopa päeva Islandi väljakul koos Kalush Orchestraga, kes on saanud Ukraina sitkuse ja visaduse sümboliks,“ ütles Vseviov.