Hästi hoitud saladus: Macaulay Culkin sai kuulsa näitlejatariga teise poja

Culkinile ja endisele Disney staarile Brenda Songile sündis mõne kuu eest poeg Carson. Varem polnud meediasse lekkinud isegi informatsiooni, et Song on rase. Nende peres kasvab ka peagi kaheaastaseks saav poeg Dakota, kes sai nime Culkini varalahkunud õe järgi.

Daily Maili andmetel soovisid värsked vanemad väga, et uudis värskest ilmakodanikust jääks saladuskatte alla, ja pingutasid selle nimel. Nüüd otsustasid nad, et on õige aeg rõõmustav uudis avalikuks teha, ja saatsid meediale lühikese teate, kus kinnitasid, et olid lapse sündimise hetkel üliõnnelikud.