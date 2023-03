Prantsuse ajakiri: vürst Albert ja printsess Charlene on ikkagi otsustanud lahutada

Juba aastaid on sahistatud, et Monaco printsess Charlene pole oma abieluga rahul, kuid teatud põhjustel on lahutus tema jaoks pea võimatu. Prantsuse ajakiri Royauté on taaskord võtnud nende väidetava lahutuse teemaks, kuid Monaco vürstipalee on juba teinud omapoolse avalduse antud artikli kohta.