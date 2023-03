Putinit kritiseerinud Vene popstaar leiti uppununa

35-aastane Nova, kelle kodanikunimeks oli Dmitri Svirgunov, oli koos venna ja kahe sõbraga ületamas Volga jõge Moskva kirdeosas. Kõik neli meest kukkusid väljaande Meduza andmetel läbi jää ning ansambli Cream Soda Instagrami kontol avalikustati, et peale Nova kaotas elu ka mehe sõber Goša Kiseljev, keda hakati kiirabiga viima haiglasse, kuid teel sinna kuulutati ta surnuks.

Nova asutas Cream Soda 2012. aastal ning nende repertuaarist leiab ka loo, mis kannab nime „Volga“. Antud pala laulusõnades kirjeldatakse, kuidas antud jõkke uputakse. Samuti käib antud loos jutt sellest, et see kõik leiab aset just kevade saabudes.