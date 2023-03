Legendaarne trummi ja bassi peosari Liquicity jõuab taas Eestisse

Sel aastal möödub 10 aastat Liquicity esimesest trummi ja bassi peost, mis on välja kasvanud samanimelisest plaadi- ja sündmuskorraldusettevõtest. Firma sai alguse, kui üks asutajatest, Maris Goudzwaard, hakkas Youtube’is jagama uusi trummi ja bassi lugusid, mis talle eriliselt kõrvu jäid.

Et Youtube’i kanal sai edukaks, asutati koos Hollandi produtsendi Madukiga 2011. aastal Liquicity Records plaadifirma. 12 tegutsemisaasta jooksul on sellest kasvanud suurim trummi ja bassi viljelev plaadifirma maailmas. Ettevõtte abil on laia ilma lennanud näiteks ka High Contrast ning Netsky.