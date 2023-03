KROONIKA PODCAST | Sõja tulemus! Ženja Fokin enam vene keeles õhtuid ei juhi: igaüks võib eesti keele ära õppida!

Täpselt aasta tagasi pärast Ukraina sõja puhkemist käis Ženja Fokin Kroonika podcastis, kus rääkis tuliselt sellest, kuidas ta on osade oma venelastest sõpradega sõja tõttu tülli pööranud ja lubanud nendel lahkelt ka kohvrid pakkida, et tagasi Venemaale sõita.

Aasta hiljem on Fokin nendel teemadel kõneledes sama tuline - ta tunnistab, et on soovitanud eesti keelt mitte oskavatel taksojuhtidel Venemaale tagasi sõita. Kuid mis on saanud tema vanaemast, kellega pidi ta sõja puhkedes maha pidama „tulise panni vestluseid?“ Kas vanaema on nüüd saanud aru, mida täpsemalt tähendab Ukraina sõda? Mida arvab Fokin punamonumentide ja eriti Narva tanki eemaldamisest? Mis põhjusel leidis Fokin tee psühholoogi juurde ja milliseid emotsionaalseid umbsõlmi on Fokin koos psühholoogiga lahti harutanud? Nendele ja paljudele teistele küsimustele saad vastuse, kui kuulad emotsionaalset podcasti, mida juhib reporter Stella K. Wadowsky.