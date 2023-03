Uued tuuled! „Esimese stuudio“ meeskonnaga liitub Liisu Lass

Varsti pea kümme aastat ekraanilt tuttav Liisu (34) rääkis mõni aeg tagasi Naistelehele, kuidas tundis siis juba ärgates, kuidas kurk on kähe ja hääl pole see, mis tavaliselt. „Arvasin, et tegu on kerge külmetusega ja teed juues läheb paremaks.“ Ent hääl vedas otse-eetris totaalselt alt ja hiljem arsti juures selgus, et tal oli viiruslik häälepaelte põletik, mis vajas antibiootikumikuuri.