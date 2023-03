Tänaval alasti uidanud Amanda Bynesi ekskallim avas suu: Amanda ei võtnud enam ravimeid

Ameerika tabloid TMZ vahendas eile, et pealtnägijad olid pühapäeva varahommikul näinud 36-aastast Bynesi alasti Los Angeleses ringi kõndimas. Seejärel oli endine näitlejanna peatanud ühe auto ning öelnud selle juhile, et tal on psühhootiline episood, mis hakkab lõppema. Pärast seda oli Bynes endale ise politsei kutsunud ning ta suunati 72 tunniks psühhiaatriahaiglasse ravile.

Nüüd on kunagise lapsstaari tervislikku seisundit kommenteerinud ta endine kihlatu Paul Michael. Amandale määrati ravimid, mida ta pidi võtma, kuid Michaeli sõnul endine näitlejanna seda ei teinud. „Ta ei võtnud enam ravimeid ja ei võta neid siiani. Ta on metsik,“ lausus Michael.

Paul sõnas veel, et kuigi tema ja Amanda enam kihlatud pole, saavad nad hästi läbi ja on nüüd vaid sõbrad. Bynesi ja Michaeli kihlus purunes eelmise aasta aprillis. Michaeli sõnul oli Bynesil probleeme juba lahkumineku ajal. Ka siis ei võtnud Amanda Pauli väitel oma ravimeid ja tarvitas kokaiini.

Amanda tervislik seisund on murelikuks teinud ka tema vanemad Lynn ja Rick Bynesi, kuid nad ei plaani oma tütart taas eeskoste alla võtta ja lohutavad end sellega, et nende tütar endale ise politsei kutsus, et abi saada. Perekond pole aga Amandaga pikka aega kontaktis olnud, kuid usub, et pühapäeval aset leidnud vahejuhtum oli kõigest anomaalia, ja loodab, et peagi läheb Bynesil kõik taas hästi.