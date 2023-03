Ootamatu kooslus: Winny Puhh avab lastekoori saatel Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivali

Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivali ehk HÕFFi avatseremoonia leiab aset 28. aprillil kell 19.30 Haapsalu kultuurikeskuses. Kuidas Winny Puhhi ja lastekoori esitus välja nägema hakkab ja mis laval täpsemalt juhtub, on veel saladus.

Eriline on ka festivali avafilm, 1959. aastast pärit muinasjutufilm „Sampo“, mis on nüüdseks restaureeritud ja omandanud Soomes kultusteose staatuse. Film levis omal ajal üle terve maailma, kõige kurioossemal kombel Ameerikas - 20 minutit lühemaks lõigatuna kandis see pealkirja „Päev, kui maa külmus“, mille reklaamlause kuulutas: „Kõige judisemaajavam terror, mis iial kogetud!“