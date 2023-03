ÜLEVAADE | Noorte Eesti meesstaaride eelistused on teada: kes läheks deidile Anne Veskiga? Kes Kaja Kallasega?

Eesti kasutajate seas on TikTokis laineid löömas kaks erinevat filtrit - ühega saab valida kodumaiste meessoost staaride seast endale meelepärane kohtingukaaslane ning teisega on valikus naiskuulsused. Just viimast filtrit on proovinud mitmed tuntud näod ning tuleb välja, et Kaja Kallasel on noorte meeste seas rohkem lööki kui oleks arvanud.