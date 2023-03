FOTOD | Sissi veedab kallimaga muinasjutulises kohas lõbusalt aega: päev täis armastust

Karl ja Sissi võtsid mõneks ajaks aja maha ja külastasid üheskoos muinasjutulist Disneylandi. „Ilma liialdamata, me tegime kaksteist tundi Disneylandi päeva. Ja kuigi jalad ja selg omadega läbi, siis see on worth it (seda väärt-toim)! Ma pole nii head kontakti oma sisemise pisikese Sissiga ammu tundnud! Imeline päev, täis armastust, rõõmupisaraid ja naeru!“ hõiskas Sissi ja tänas oma kallimat, et ta nii vahva reisikaaslane on.

Karl ja Sissi ilmusid esimest korda avalikkuse ette 2022. aasta jaanuaris. Sama aasta detsembris kolisid nad viimaks kokku. Paar pidi möödunud suve lõpus lausa lahku minema. „Midagi õudset ei olnud, oli lihtsalt selline faas, kus otsid, vaatad, esitad endale küsimusi. Iga paar seisab ühel hetkel seina ees ja küsib teineteiselt, kuidas me selle ületame,“ selgitas Sissi Kroonikale antud intervjuus.

„Minu jaoks me ületasime Karliga teatud piiri, kus minul ei olnud ennast enam mugav näidata. Olin jõudnud omalt poolt punkti, kus tundsin, et pean sügavustesse minema ja ennast teisele poolele rohkem näitama. Oma mina. Aga mul on väga huvitavad kiiksud siin elus. Sain aru, et ma pean lõpuks hakkama neid teise poolega jagama. Minu jaoks oli see eneseületus – kuidas tõmmata kõik piirid maha ja ennast sajaprotsendiliselt kellelegi teisele näidata. See oli alguses hirmuäratav, aga olen endale sisimas väga tänulik, et lõpuks siiski tegin seda.“

Karl oli teadlik, et Sissi leinab oma eelmist suhet. „Tegin selle kohe alguses väga teatavaks. Olen selles suhtes aus inimene. Mul olid tunded Karli vastu, aga samas ka hinges lein eelmise suhtega seoses. Aga see ei mõjutanud meid Karliga. See, et Karl sellest teadis, oli tema suhtes aus.“