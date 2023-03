End terapeudiks nimetav 24-aastane Laura Valk on pidevalt saanud kriitikat, et tal puudub teaduspõhine väljaõpe. „Olen hakanud mõtlema, et võib-olla peaksin oma nime muutma, sest eesmärk ei ole ju pidevalt ühiskonnas konflikte tekitada,“ ütles Valk.