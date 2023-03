Soome läbi aegade kuulsaim Eurovisioni täht Mr Lordi on kuulnud sellest, et meie põhjanaabrite tänavune võistluslugu on üks suurimaid favoriite. Siiski pole rokikunn laulu „Cha Cha Cha“ fänn ning ei suuda seda ühel põhjusel isegi kuulata.