Kim Kardashian kõlakatest, et tema perekond Met Galale kutset ei saa: see oli pingeline olukord

Nüüd väidab Kim Kardashiani tundev allikas Briti väljaandele Mirror, et tõsielustaar oli tundnud suurt piinlikust väidete üle, et terve tema perekond uhkele galale ei pääse. Veel väitis allikas, et tegelikult pole mitte miski kivisse raiutud ning keegi polnud varem Kimile rääkinud võimalusest, et sel aastal teda kutsutute nimekirjas pole.