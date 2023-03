Peaky Blindersi staar on nomineeritud Briti kõige mainekamale auhinnale

Iiri näitleja nomineeriti esimest korda BAFTA (The British Academy of Film and Television Arts) Rising Star auhinnale 2007. aastal filmiga „The Wind That Shakes the Barley“ (2006), kus Cillian mängis ühte peategelastest. Ehkki auhinda sellel aastal ei võitnud, avanesid pärast seda nominatsiooni talle rohkem uksi kui kunagi varem. Tänavu on Murphy saanud uuesti auväärse BAFTA nominatsiooni kategoorias Leading Actor ja sedapuhku sarja „Peaky Blinders“ kuuenda hooaja peategelase Tommy Shelby rolliga.