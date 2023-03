Gwyneth Paltrow suusaõnnetus jõudis kohtusse: näitlejannalt nõutakse suurt kahjutasu

Ameerikas Utah osariigis algas teisipäeva hommikul kohtuprotsess, kus endine näitleja ja terviseguru Gwyneth Paltrow (50) esitas vastuhagi Terry Sandersoni 2019. aastal esitatud kaebusele. Endine silmaarst Terry Sanderson kaebas Paltrowi 2016. aastal Deer Valley suusakuurordis toimunud õnnetuse pärast kohtusse ning väitis, et Paltrow sõitis talle mäe peal otsa ja kokkupõrke tagajärjel põhjustas Sandersonile ajuvigastuse ja nelja ribi murdumise.

Paltrow advokaat väidab, et Sanderson sõitis näitlejannale ise otsa ning ei pruukinud Paltrow'd enne kokkupõrget märgata oma kehva meeleseisundi tõttu. Nimelt halvenes endisel silmaarstil pärast varasemalt juhtunud insulti nii kuulmine kui ka nägemine. Samuti väitis näitlejanna, et Sanderson lõi teda kokkupõrke ajal ning Paltrow pidi sellepärast oma selle päevase suusatamise perega lõpetama. Samas väidab Paltrow ka seda, et Sanderson vabandas kohe pärast löömist ning olukord tundus tollal justkui lahendatud olevat.