Bruce Willis näeb dementsusega võitlemisel kõvasti vaeva: näitlejat motiveerib vanaisaks saamine

Bruce Willise ja Demi Moore'i 34-aastane tütar Rumer Willis ootab koos oma kallima Derek Richard Thomasega nende esimest last. See, et Bruce saab peagi esimest korda vanaisaks, teeb kogenud näitlejat mõistagi rõõmsaks. „Vanaisaks saamine on Bruce'i jaoks suur motivatsioon, et näha vaeva oma rääkimisteraapiaga, et püüda ära hoida oma keerulise dementsuse raskeid tagajärgi,“ paljastas üks Willise perekonna sõbraga.

„Bruce tahab jääda võimalikult kaua selgeks oma mõistuse poolest, et tema lapselapsel oleksid temaga rõõmsad mälestused ning et ta meenutaks oma vanaisa kui inimest, kes oli alati kohal ja aktiivne tema elus,“ lisas peretuttav väljaandele OK Magazine.

Kunagine märulistaar on isa lausa viiele tütrele ja armastab suurt perekonda üle kõige. „Bruce naudib seda, et ei pea tööd tegema ja saab pühendada rohkem aega oma perekonnale. Talle meeldib, et saab viibida rohkem oma tüdrukute seltsis,“ lausus Williste perekonda tundev allikas.

Willise perekond avaldas tänavu veebruaris, et suhtlusprobleemid on vaid üheks sümptomiks Bruce'i frontotemporaalse dementsuse juures. Kuigi antud haigusele pole leitud ravi, siis on Willise lähikondlased oma kirjas lootusrikkad, et ühel päeval see muutub. „Kuigi see on valus, on see pere jaoks kergendus, sest lõpuks on teada, mis tegelikult toimub,“ teatas näitleja perekond poolteist kuud tagasi.