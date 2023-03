Mis saab pulmaplaanidest? Suhtekriisis Megan Fox ja Machine Gun Kelly on oma kihluse pausile pannud

Näitlejanna ja räppari suhe on üle kivide ja kändude käinud alates veebruari keskpaigast, kui levisid kõlakad, et Machine Gun Kelly oli Megan Foxi petnud. Kuulujuttudele andis hoogu ka tõsiasi, et Megan kustutas oma sotsiaalmeediast kõik ühised pildid Kellyga. Nüüd on nende suhe ja kihlus pausil, kuid paar suhtleb endiselt teineteisega.

„Nad on teineteisega väga kuumad ja külmad vaheldumisi. Nad on pulmaplaanid edasi lükanud ja näevad vaeva, et oma suhteplaanid ära lahendada,“ teadis üks asjaga kursis olev allikas rääkida. Tema sõnul olevat Foxi ja Kelly suhe hetkel üsna heitlik. „Nad pole hetkel koos, aga nad saadavad ikka teineteisele sõnumeid.“

Lootust, et räppari ja näitlejatari suhe lähiajal paranema peaks, ei hellitanud ka Machine Gun Kelly ise. Alles möödunud nädalal andis ta kontserdi Ameerikas Texase osariigis Houstonis ja vihjas seal, et ta soovis Texasesse elama kolima, sest ta elu on kildudeks, vahendab Page Six.

Ka Megani käitumisest ei jää muljet, et paari suhted kunagi paremuse poole pöörduksid. Märtsi alguses võttis Fox osa Oscarite auhinnatseremoonia järelpeost, kuid tuli sinna ilma kihlatuta. Peole ilmus Megan ilma kihlasõrmuseta. Tollal levisid kuulujutud, et näitlejanna ja räppar käivad aktiivselt paarinõustamises, et oma suhteid siluda ning suhtekriisist üle saada. Kogu tüli paari vahel oli väidetavalt tekkinud sellest, et Megan avastas Machine Gun Kelly telefonist mitmeid tekstsõnumeid, mis viitasid petmisele.