VIDEO | Ott Lepland tunnistab Mihkel Rauale: temaga läheks kohtingule küll, ta on täitsa kenake

Vikerraadio hommikuprogrammis avaldas Ott Lepland põhjuse, miks talle oma eraelu eksponeerida ei meeldi. „Mõnikord on perioode, kus ma meelega hoian oma eraelu endale. Arvan, et seda eraelu ei saa liiga palju inimestele propageerida. Kui sa liiga palju avad ennast eraelulises aspektis, siis see muutub inimeste jaoks väsitavaks.“ Mihkel Raua intrigeerivatele küsimustele vastas Lepland aga meeleldi.

Ott avaldas, et kontserdieelne rituaal oleneb kontserdi mastaabist. Kui tegemist on suurema kontserdiga tunneb ta enne esinemist põnevust ja kerget ärevust. Ärevuse vastu aitab lauljal kõndimine, edasi-tagasi, ühest nurgast teise. Väiksemate kontsertide puhul on tegemist pigem liblikatega kõhus ja see lauljat nii palju cardiot tegema ei pane. Samuti avaldas Ott, et publiku peale mõeldes, võis tema aegade parim esinemine olla aastal 2012 Popkooripeol.