Selena Gomez palub enda fännidel Hailey Bieberi ründamine lõpetada: Hailey on saanud tapmisähvardusi

„Hailey Bieber kirjutas mulle ja andis teada, et ta on saanud tapmisähvardusi ja väga palju vihast pulbitsevat negatiivsust. See ei ole see, mille eest ma seisan. Keegi ei peaks kogema vihkamist ega kiusamist,“ kirjutas Gomez oma fännidele reedel Instagramis avaldatud postituses. „Ma olen alati olnud lahkuse poolt ja ma tõesti soovin, et kogu see asi saaks läbi,“ pani ta oma fännidele südamele.