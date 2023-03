Elina Nechayeva jaoks on pühapäevane saade keeruline: sellist koledat häält on kõige raskem teha

Live-bändi saatel tuleb neil esitada maailmakuulsate rokkbändide lugusid, mis on kõlanud suurtel festivalidel ja hiiglaslikel staadionikontsertidel. Saatejuht Jüri Butšakovi sõnul on rokisaate jaoks lavale kokku pandud valdkonna parimatest muusikutest koosnev ansambel. „Need kitarririfid, mis hakkavad kõlama, tekitavad külmavärinaid! Mul on tunne, et nii mõnegi esituse järel on mõnel publikus soeng sassi lauldud,“ lisab Butšakov.



Duomeedia pressiteate kohaselt on käriseva hääle tekitamine kõige suuremaks väljakutseks ooperilauljatele Elina Nechayevale ja Tõnis Sarapile. „Minu jaoks on see kõige keerulisem saade, sest sellist koledat häält on teha kõige raskem,“ räägib Nechayeva. „Laulja instrument on tema hääl, mida tuleb hoida. Ma üritan kasutada õiget tehnikat, et ma väga seda ei piinaks,“ lisab Sarap.