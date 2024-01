KROONIKA ARHIIVIST | Koit Toome võimalikust perelisast: ma tahaksin veel kolmandat last

Rahval oli Koidult nii mõndagi küsida. Toome on keskmisest entusiastlikum autohuviline ja seetõttu oli muu hulgas tahetud teada, kuidas tal automüügiga läks. Koit oli eelmise aasta oktoobrikuus pannud müüki oma luksusliku Aston Martini. Koit avaldas saates, et automüük läks uskumatult hästi. „Tuleb välja, et on sama suuri või veel suuremaid autoentusiaste kui mina. Inimene tuli südatalvel lumehangede vahel Rootsist koos treileriga kohale. Me ajasime selle auto treileri peale ja ta sõitis sellega Rootsi läbi lumehangede. On näha, et minusuguseid hulle on veel – või ma ütleksin, et on isegi hullemaid entusiaste,“ rääkis mootorimürinat armastav Koit naljatades.

Mida ta veel saavutada tahab? „Ma ei tea, kas ma julgen öelda...“ alustas Koit salakavalalt. „Palju asju on elus saavutatud. Tunnen, et ma olen ise nii isiklikus kui ka töö mõttes heas ja mõnusas kohas, kus ma sellises vanuses võiksin olla. Tore on näha oma lapsi üles kasvamas ja see on muidugi suur rõõm.“ Koit on kahe lapse isa ja tema pikaaegne elukaaslane on Kaia Triisa. Pärast pisikest mõttepausi avaldas Koit, et soovib perelisa. „Ma tahaksin veel kolmandat last.“

Ühtlasi tunnistas Koit, et tal on elus olnud raskemaid momente, kus ta mõtles püssi põõsasse visata. „Äkki see oli motivatsioonikriis? Ma ei oskagi öelda, mis see olla võis. Tunned, et kõik on nagu tehtud ja saavutatud. Pole seda, mille nimel edasi rapsida,“ sõnas Koit. Ta kinnitas, et selliseid perioode on 28 aasta jooksul õnneks väga vähe olnud. „Mul on väga hea meel, et ma olen juba pikemat aega mentaalselt ja igas mõttes heas kohas. Mul on uus bänd, kellega meil on väga tore koos tööd teha. Käin rõõmuga esinemistel ja tuuritamas ning naudin oma tööd täiel rinnal.“