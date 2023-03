Helen Adamson paljastab: olen kogu elu end kaalunumbrist olenemata paksuks pidanud

„Vana hea klassika - et olen kogu elu end kaalunumbrist olenemata paksuks pidanud. Teismeeas kaalusin oma 170 sentimeetri pikkuse juures vaid 49 kilo. Olin väga peenike, kuid ise arvasin midagi muud. Olen äärmiselt tänulik, et mul tõsist toitumishäiret välja ei kujunenud,“ lausus ta.

„Olen aru saanud, et tegemist on minu ajju salvestunud ebarealistliku reaalsustajuga ja enam ei võta ma neid mõtteid tõsiselt. Kui keha on veidi rohkem turses, hakkab sama plaat tööle, kuid ma lihtsalt ei reageeri sellele enam. Ma sain abi tänu teadlikule tööle iseendaga teraapias ja abi on ka pereterapeudiks õppimisest, mida ma praegu teen,“ märkis ta.