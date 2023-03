Winny Puhhi kannapööre: rajud ajad on minevik, nüüd esinetakse viigipükstes

„Nüüd me hakkame esinema isegi nii, et meil on lipsud ees ja triiksärgid seljas ning viigipüksid jalas,“ rääkis Vaheoja, et ansambel on ajas muutunud. „See on ju täiesti loomulik, et inimesed arenevad ja ei jää kinni sinna, kus nad olid aastal 1995.“

Ansambliliikmed sõnasid, et sel aastal teevad nad oma esimese jõulutuuri ning see leiab aset just kevadel. „On küsitud, et kas me oleme hiljaks jäänud või miks me seda teeme,“ vahendas Musting. „Me tahame ka jõuludel minna näiteks Noorkuu või Maarja (Maarja-Liis Ilus – toim.) kontserdile, aga kui me oleme teises Eesti otsas, siis me ei saa seda teha.“