Johnny Depp naudib maaelu! Depp: olen üpris häbelik inimene

Ta andis intervjuu kohalikule väljaandele Somerset Life. Ta rääkis seal, et on häbelik inimene ning maapiirkond sobib talle ideaalselt. „Mulle meeldivad iseloomuga paigad. Briti inimesed on lahedad ja tervitavad sind kui naabrit, aga nad ei lähe üle võlli. Mulle meeldib küll inimestega tutvuda, aga ma pole suur ekstravert, nagu inimesed arvavad,“ muljetas ta. „Tegelikult olen ma üpris häbelik inimene. See on üks hea asi Suurbritannias ja eriti Somersetis. Võin olla lihtsalt mina ise, see on meeldiv.“