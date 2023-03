Alar Karis palju kõmu tekitanud kätlemistava muutmisest: kujutate ette, et tulete peole, aga peate veel paar-kolm tundi istuma ja ootama

President ei soovi traditsioone kuskile kaotada ning tõdeb, et neid tuleb hoida, kuid samal ajal ka aeg muutub ja seetõttu leiab ta, et traditsioone tuleb natukene varieerida. „Näiteks kätlemise puhul üks oluline põhjus võib-olla oli see, et kui te kujutate ette, et tulete peole, kuulate kontserti ära ja siis tahaks kindlasti peole minna, aga peate veel paar-kolm tundi istuma seal ja ootama, et saaks pidutsema minna. Ja siis selgub, et pooled on juba lahkunud ja ei saagi nendega pidutseda,“ selgitab Karis omapoolset nägemust. Ta on varasemalt korduvalt ka ise külalisena presidendiballi väisanud ning seetõttu on arvatavasti sarnanee kogemus omast taskust võtta.

Kuigi presidendi vastuvõtu osas saab Karis palju kaasa rääkida, siis antud usutluses tunnistas ta, et antud ametisse astudes vajas harjumist see, et riigipea ei ole ikkagi see, kes otsuseid vastu võtaks ja väga paljude asjade üle vastutaks. „Varasematest ametitest, kus ma olen olnud rektor ja muudel kohtadel... Inglise keeles on väljend executive. See tähendab, et sa ise otsustad, ise võtad otsuseid vastu, ise teed kõike. Seda presidendil ei ole ja see on võib-olla see negatiivne külg, mis vajab väga palju harjumust. Et sa ei ole see inimene, kelle käes on suur rahakott, kes saab siis tõsta neid rahasid ümber vastavalt sellele, mis sulle tundub, et on mõistlik teatud ajaperioodil teha. Aga meie põhiseadus on selline,“ tõdess Karis.