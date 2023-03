Medvedev proovib Hollywoodi pankrotistada: venelased, tõmmake filme illegaalselt alla!

Kuna Venemaa on pärast Ukraina sõja puhkemist sanktsioonide tõttu jäänud ilma kinos linastuvatest Hollywoodi filmidest ning samuti ei tööta suurem osa voogedastusplatvormidest enam nende riigis, siis on Medvedevi arvates õiglane, et venelased tegelevad edaspidi piraatlusega.