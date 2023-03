Uus kuum paar? Selena Gomez käis endise One Directioni bändipoisiga särtsakal kohtingul

Lauljad Selena Gomez ja Zayn Malik jäid möödunud nädalal silma koos ühes New Yorgi restoranis õhtustades. „Nad käisid eile New Yorgis õhtust söömas umbes kell 22.30. Nad kõndisid käsikäes sisse ja suudlesid. Enamik restorani personalist ja külastajatest ei märganud neid. Nad tundsid end teineteise seltsis mugavalt ja see oli ilmselge, et tegemist oli kohtinguga,“ rääkis üks Selenat ja Zayni restoranis märganud pealtnägija.

Spekulatsioonid, et Gomez ja Malik võivad paar olla, hakkasid levima juba varem. Väidetavalt oli üks TikToki kasutaja jaganud tol platvormil, et paar oli mõnda aega varem käinud ühes teises restoranis koos einestamas, vahendab Entertainment Tonight.

Poistebändist One Direction kuulsaks saanud Zayn Malik oli varem suhtes modell Gigi Hadidiga, kuid nende kaks aastat kestnud kokku-lahku suhe sai lõpliku punkti 2021. aasta oktoobris. Neil on üks ühine laps, 2-aastane tütar Khai.

Lauljanna Selena romantiline elu on viimasel ajal palju kõneainet pakkunud. Alles jaanuaris levisid kõlakad, et tema südame on vallutanud DJ duost The Chainsmokers tuntud Drew Taggart. Tollal märgati neid koos New Yorgis bowling’ut mängimas ja suudlemas. Selena aga pani tollal kuulujuttudele kiiresti punkti ja avaldas oma Instagrami kontol, et on vallaline.

Gomez on varemgi tuntud muusikutega kohtamas käinud. Tema endiste kaaslaste hulka kuuluvad nii Zedd, The Weeknd, Niall Horan kui ka Charlie Puth. Selena kõige kuulsam ekskallim on aga Justin Bieber, kellega ta oli koos mitu aastat.