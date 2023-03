Uued detailid naise kohta, kellega Sanna Marini abikaasa pidu pani: eksootiline kaunitar on Bollywoodi staar

Soome kõmuajakiri Seiska kirjutab, et üle-eelmisel nädalavahetusel saabus Marini abikaasa Räikkönen Helsingi ööklubisse Post Bar efektse eksootilise kaunitari seltsis. Nüüd on Seiska teinud kindlaks, kes Soome peaministri kuum kaaslane on – väljaande sõnul on tegemist ühega mitmest India Bollywoodi staarist, kes Soomet külastasid.