Eesti 30 aastat Eurovisionil | Uskumatu ja unustamatu võit. Dave Benton: see oli suurejooneline kuni hetkeni, mil kõik lagunes

Eesti läbi aegade edukaim eurolaul „Everybody“ (viis Ivar Must, sõnad Maian Kärmas) on olnud siiani ainus laul, mis tõi Eestile miljonite televaatajate tähelepanu. Tanel Padari (42) ja Dave Bentoni (72) esitatud loo võit oli üks ootamatumaid Eurovisionil, kuna hääletusedetabelites ega kihlveokontorites sellele edu ei ennustatud.

Kuigi kesise edetabelimenu tõttu ei pidanud eurolaulufännid „Everybody“ lugu üldsegi mitte favoriidiks, oli Dave Benton võidus üsna kindel. Ta tundis oma hinges, et sellest esitusest tuleb midagi erilist, ja julges isegi Juhan Paadamiga enne lõppvõistlust võidu peale kihla vedada. Võit ka tuli ja kihlveovõidu viski sai Dave. Tanel Padar polnud aga üldse arvestanud, et just selline lõbus pala võib finaali pääseda. Ometi nii läks. Laulu sõnad räägivad peole kutsumisest ja rõõmsast tujust, olenemata nädalapäevast (duett laulab „every night's a Friday night“, eesti keeles „iga õhtu on reede õhtu“). Tanel naljatas toona, et nad läksid pulli tegema, aga see „pull“ läks riigile pärast päris kalliks maksma.