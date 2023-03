FOTOD | Uhked kleidid ja kaunid maskid: Lennusadamas avati näitus „Venezia - merede kuninganna“

„Näitus viib meid legendaarse linna kuulsuse lätete juurde, mis tänaseks on muutunud kultuuripärandi, arhitektuuri, kunsti ja turismi ainulaadseks sümbioosiks. Näituse siia jõudmisel on ka oma väikene osa selles, et Veneetsia ja Tallinn olid 1960. aastate lõpust paarikümne aasta jooksul sõprussuhetes ning mille otseseks tunnistajaks on siin ehitatud autentne gondel,“ selgitas SA Eesti Meremuusemi juhatuse liige Urmas Dresen.