Martin Repinski enam taksot nii tihti ei sõida: mul ei ole selleks aega

Kõigepealt tuli tal oma kitsefarmi ümber tekkinud skandaali pärast loobuda maaeluministri kohast, kus ta jõudis olla vaid 17 päeva. Sellele järgnes veel mitmeid kõmulisi lugusid seoses tema tegevusega - viimane neist puudutas taksorooli keeramist riigikogu töö ajal.

Martin astus poliitikast välja enne riigikogu valimisi. Ta kinnitab, et lahkumisotsus on olnud kindel, ta ei kahetse seda ja jätkab tööd ettevõtluses. „Mul on käsil mitmed erinevad projektid, kuid midagi suurt ja konkreetset hetkel välja tuua ei saa. Otsin erinevaid uusi võimalusi.“

Martini sõnul ta taksot enam kuigi tihti ei sõida. „Viimase mitme kuu jooksul olen üksikud sõidud teinud. Mul ei ole selleks aega,“ lausub ta. Parlamendi tööaastatele tagasi vaadates leiab Martin, et see oli huvitav, mitmekesine ja tegus aeg, mis on nüüd möödanik ning eluga tuleb edasi minna.

Küsimusele, kas Keskerakond survestas teda poliitikast lahkuma, vastab Martin: „Kindlasti mitte. Teatasin oma lahkumisest veel enne Bolti story't. Olen ammu mõelnud, et ei tahagi terve elu poliitik olla.“

Martin ütleb, et talle meeldis poliitikutöö juures see, et ta sai mõjutada maaelu ja põllumajandust ja tegeleda Ida-Virumaa küsimustega. Poliitiku elu pahupool on tema jaoks seotud avaliku tähelepanuga: „Iga sinu sammu jälgitakse ja arutatakse meedias. Pidin pidevalt mõtlema, mida teen või ütlen ja nii kui ma seda ei jälginud, tulid tagasilöögid, niinimetatud skandaalid, mis mõjusid vaimselt väga raskelt. Aga seda nimetatakse kogemuseks. Kui elus oleks kõik lihtne, vaikne ja stabiilne, siis inimene ei areneks ega õpiks.“