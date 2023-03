Pearu Paulus avaldab, miks 2 Quick Starti Spotifyst kuulata ei saa: raha, mis sealt saadakse on suhteliselt naeruväärne

Täna tunnustati Eesti popmuusika aastaauhinnagalal Kuldne Plaat Eesti edukamaid muusikailma tegijaid. Auhinna „Panus Eesti muusikasse“ võitis Eesti üks armastatuim ansambel 2 Quick Start. Bänd on tuntud oma lojaalsete fännide poolest ja pole saladus, et ansambli repertuaar läheb peale pea iga vanuse esindajale. Kuigi bändi populaarsus on aastate jooksul kasvanud, pole bändi solistil Pearu Paulusel (55) kindlat vastust sellele, miks nii paljud inimesed nende muusikat armastavad. „See on küsimus, mida meilt küsitakse tihti, kuid ma ei oska sellele ühest vastust anda, ma ei tea. Me pole teadlikult selle jaoks midagi teinud.“