80-aastaseks saav Heidy Tamme: nii kaua, kui eksisteerin, nii kaua ka helisen

Eesti popmuusika grand old lady Heidy Tamme tähistab järgmisel nädalal oma 80. sünnipäeva. Heidy on endiselt staar: šarmantne, stiilne ja elujõuline – suure juubeli puhul on oodata ka tema kontserttuuri. Mis on Heidy imepärase vitaalsuse ja hea tervise saladus?