Telenägu Keili Sükijainen avaldas, et tal tuleb operatsioonile minna. „Mis ma olen valesti teinud? Ma olen väga õnnetu! Ma väga kardan seda operatsiooni. Nagu ma aru sain, siis see luumurd on päris tõsine,“ tõdes Sükijainen, kes kukkus nii õnnetult, et murdis käeluu.