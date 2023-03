Näitlev laulja Lauri Liiv avaldas, mis on tema jaoks näitlemise juures kõige keerulisem

„Ma ise pole lavakoolis käinud ja erinevaid tehnikaid nii hästi ei valda,“ tõdes Lepland, et tema jaoks on kõige keerulisem rollidesse sisse elamine. Viimati mängis Ott kaks hooaega Rakvere teatris etendust „Tavaline ime“.

„Kui sa draamažanris esimest korda tekstiraamatu avad, siis seal ei ole sulle mitte ühtegi meeleolu antud, on ainult üks tekst, mis võib esmapilgul tunduda väga kuiv ja mittemidagiütlev,“ selgitas Lauri, et tema jaoks on kõige keerulisem selle ümber muusika ise tekitada ilma nootideta.

Liiv tunnistas, et lavahirmu ta enam ei tunne. „Alguses on see hirmutav, et partnerit ei ole, aga kui sa oled juba mingi hulga etendusi ära mänginud – eriti mõnus on laval olla! Mitte kellegagi ei pea arvestama,“ ütles Liiv, kes on Andrus Vaariku lavastatud monotükkiga „Aabitsa kukk“ umbes 40 korda lavale astunud.