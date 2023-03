Kas isaks saamine mõjutas muusikakarjääri? Stefan: oleme naisega juba vaikselt ära harjunud

Kas isakssaamine on Stefani muusikakarjääri mõjutanud? „Tead, nüüd oleme naisega vaikselt juba ära harjunud selle rutiiniga ja mul on muidugi ka väga suurepärane naine, kes lubab mul ringi käia ja teha kõike seda, mis ma teen,“ selgitas Stefan ja näitas käega oma auhindade suunas.

Mullu novembris rääkis Stefan Kroonikale antud intervjuus, et temal ja kihlatul on paika pandud ülesanded, mida nad beebi tulekul hakkavad kandma. Victoria ja Stefan on omavahel juba kokku leppinud, kes mida ja millal tegema hakkab. „Leppisime kokku, et mina hakkan olema ööpatrullis ja Vici tegeleb beebiga päeval. Kindlasti võtame ka ainult meile endile aega ja kui vaja, palume perel last hoida,“ sõnas Stefan siis.