Kas ERR on läinud oma töötajate hobide ja eraprojektide promomisega liiale? ERR: töökoht eelist ei anna

On arusaadav, et ERRi kanalites tegeletakse omasaadete ristturundusega ning ühel hetkel saavad ka ETV saadetes otsa uued tuntud näod, keda oma diivanile intervjuuks kutsuda. Tundub niigi, et nii „Ringvaate“ eetris kui ka erakanalites käivad nädalast nädalasse läbi täpselt samad kuulsused, kellest on pigistatud välja iga viimnegi infokild.