Tõeline seebiooper: Gerard Pique ema aitas pojal oma salasuhet Shakira eest varjata

Mitme allika sõnul teadis tuntud jalgpalluri Gerard Piqué ema Montserrat Bernabeu, et tema poeg petab Shakirat noore Clara Chia Martiga, ning aitas tal salasuhet varjata. Väidetavalt on Shakira ja Bernabeu suhted olnud alati jahedad ja nad pole kunagi eriti hästi läbi saanud. Mitme allika väitel aitaski Bernabeu oma pojal kõrvalsuhet varjata, sest ei sallinud Shakirat silmaotsaski.

Hispaania ajakirjanik Laura Fe rääkis olukorrast lähemalt. „Kui Piqué ja Clara Chia suhe algas, siis varjasid nad end majas, mis kuulub Cabrilsi linnas Piqué vanematele,“ lausus ajakirjanik. Hispaania väljaanne El Popular teatab, et kui Shakira petmisest teada sai, nuttis ta Bernabeu õla najal ja kurtis oma kahjustada saanud suhte üle. Shakira toetus raskes olukorras Bernabeule, kuid kui selgus, et tegelikult oli ämm aidanud Piquél salasuhet varjata, oli Shakira väga löödud.

Hispaania meedia kirjutab, et üks Piqué ja Shakira perekonnaga hästi läbi saav isik olevat näinud, et Shakira ja Bernabeu läksid lausa käsipidi kokku. Pealtnägija sõnul oli neil puhkenud tõsine tüli. „Bernabeu lõi Piqué ja laste nähes Shakirat näkku,“ sõnas ta. Teisalt levivad väited, et tegemist olevat kuulujutuga, sest kummastki perekonnast pole kinnitatud, et kirjeldatud tüli tõesti aset leidis.